Były piłkarz ŁKS-u Paulinho trafi do Bayernu Monachium?

Były piłkarz ŁKS-u Łódź, Tottenhamu, a obecnie Guangzhou Evergrande Brazylijczyk Paulinho może zostać zawodnikiem Bayernu Monachium - twierdzi dailymail.co.uk powołując się na brazylijskie źródła.

Zdjęcie Brazylijczyk Paulinho /AFP

Urodzony w Sao Paulo Paulinho przybył do Europy w 2016 roku. Po sezonie spędzonym w litewskim FC Vilnius, przeniósł się do ŁKS-u Łódź, ale w Polsce jego kariera nie nabrała rozmachu i w 2008 roku wrócił do Brazylii. Odrodził się w Bragantino, gdzie zapracował na transfer do Corinthians.

Dobra gra w tym klubie pozwoliła mu zdobyć kontrakt w Tottenhamie. Był piłkarzem "Kogutów" w latach 2013-2015. Rozegrał w ich barwach 67 meczów zanim zdecydował się przyjąć lukratywny kontrakt z Guangzhou Evergrande. Przyczynił się do sukcesów chińskiego klubu - dwóch tytułów mistrzowskich, dwóch Superpucharów, krajowego pucharu i triumfie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Paulinho przebił się do reprezentacji Brazylii, dla której ustrzelił hat-tricka w marcowym meczu z Urugwajem. W sumie od 2011 roku rozegrał 38 meczów w narodowych barwach i zdobył dziewięć bramek.

Brazylijczyk ma dopiero 28 lat. Zachodnie media już kilkakrotnie w ostatnich miesiącach pisały o możliwym transferze piłkarza do Bayernu. Niedawno Paulinho przyznał dla "France Football", że jego agent otrzymał propozycje od kilku europejskich klubów.



Trener Bayernu Monachium Carlo Ancelotti poszukuje wzmocnień także w środkowej linii, bo po zakończeniu sezonu karierę zakończy Xabi Alonso.

MZ