Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium 0-1 w 25. kolejce Bundesligi

Bayern Monachium skromnie wygrał z Borussią Moenchengladbach 1-0. Zwycięskiego gola dla Bawarczyków strzelił Thomas Mueller. Oprócz wyniku, uwagę mocno przykuło także niesportowe zachowanie Arjena Robbena, który wściekał się po tym, jak trener ściągnął go z boiska. Zachowanie Holendra mocno rozbawiło pozostałych zawodników Bayernu.

Zdjęcie Thomas Muellery cieszący się po zdobytym golu /Friedemann Vogel /PAP/EPA

Bundesliga - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Bayern długo męczył się ze zdobycie gola na Borussia-Park. W pierwszej połowie dwie bardzo dobre okazje miał Robert Lewandowski. W 25. minucie Polak dostał świetną piłkę od Francka Ribery’ego i w sytuacji sam na sam posłał futbolówkę wprost w bramkarza, który wyczuł zamiary "Lewego" i nie pozwolił futbolówce wpaść do siatki.

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy znowu zagotowało się pod bramką gospodarzy. Z zza"szesnastki" dobrze uderzał Arjen Robben. Piłka po jego strzale uderzyła o spojenie bramki. Próbował ją jeszcze dobijać głową Lewandowski, ale bramkarz Borussii popisał się znakomitą paradą i nie dał się pokonać.

Pierwszy gol padł dopiero w 63. minucie. Po znakomitym dograniu piłki od Thiago Alcantary, Thomas Mueller pewnie pokonał bramkarza gospodarzy i zapisał na konto drugą bramkę w tym sezonie.

W 85. minucie Carlo Ancelotti zdecydował się na zmianę na boisku Arjena Robbena. W jego miejsce pojawił się młody Renato Sanches. Holender opuszczając murawę nie krył niezadowolenia. Ze złością podał rękę trenerowi i zmieniającemu go koledze. Wściekły usiadł na ławce rezerwowych. Próbowali go uspokoić koledzy z drużyny, których ta sytuacja bardzo rozbawiła, ale Robbenowi, patrząc na jego minę, wcale nie było do śmiechu.

Bayern prowadzi w tabeli Bundesligi. Nad drugim RB Lipsk ma 13 punktów przewagi. Borussia Moenchengladbach jest 10.



Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Mueller (63.)

Sędzia: T. Stieler