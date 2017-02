Borussia Dortmund - RB Lipsk 1-0 w 19. kolejce Bundesligi

Borussia Dortmund pokonała RB Lipsk 1-0 w ostatnim sobotnim meczu 19. kolejki Bundesligi. 250. mecz w barwach gospodarzy rozegrał Łukasz Piszczek. Polak na murawie przebywał przez 90 minut.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang (z prawej) cieszy się z kolejnego gola /PAP/EPA

Bundesliga - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Gospodarze objęli prowadzenie w 35. minucie. Z prawej strony dośrodkował Ousmane Dembélé, a piłkę z bliska do siatki głową skierował Pierre-Emerick Aubameyang. Dla reprezentanta Gabonu, lidera klasyfikacji strzelców, było to już 17. trafienie w tym sezonie Bundesligi.

Aubameyang, który już dwie minuty wcześniej mógł strzelić gola głową, również po podaniu Dembélé, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką, ma w tym momencie dwa gole więcej niż Robert Lewandowski. Polak w sobotę też wpisał się na listę strzelców w meczu Bayernu Monachium z Schalke 04 Gelsenkirchen (1-1).

Borussia powinni podwyższyć prowadzenie w 51. minucie. Aubameyang wyprowadził kontrę, podał do Marca Reusa, który jednak strzelił bardzo niecelnie.

Z kolei w 58. minucie Reus zagrał na wolne pole do reprezentanta Gabonu, a ten również nie popisał się przy wykańczaniu akcji, praktycznie podając w ręce Petera Gulacsiego.

Beniaminek z Lipska nie miał w sobotę siły ognia. Z powodu kartek pauzował Emil Forsberg, który z dziewięcioma asystami jest najlepszym podającym ligi, a chory był Timo Werner, z 11 golami najskuteczniejszy gracz RB.

Na dwie minuty przed końcem gospodarze zmarnowali kolejną szansę na gola. Kontrę ponownie wyprowadził Aubameyang, który podał do Reusa, a ten, mimo że miał wiele czasu i jeszcze zdołał ograć Stefana Ilsankera, to po raz kolejny nie potrafił zakończyć akcji skutecznym strzałem, trafiając w Gulacsiego.

W doliczonym czasie okazje miał jeszcze Matthias Ginter, ale jego uderzenie z pola karnego sprzed linii bramkowej wybił rezerwowy 18-letni Dayot Upamecano.

Potem RB zdołało jeszcze posłać piłkę do siatki, ale okazało się, że strzelec był na minimalnej, ale jednak pozycji spalonej.



Taki wynik na pewno ucieszył Bayern, który choć stracił dwa punkty w 19. kolejce, to zwiększył swoja przewagę nad drugim w tabeli Lipskiem do czterech "oczek". Trzecia Borussia traci już 12 punktów do lidera.



Borussia Dortmund - RB Lipsk 1-0 (1-0)

Bramka - Aubameynag (35.).