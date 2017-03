Borussia Dortmund przekonana, że Aubameyang zostanie w klubie

Hans-Joachim Watzke, szef Borussii Dortmund, jest przekonany, że Pierre-Emercik Aubameyang nie odejdzie z Signal Iduna Park po zakończeniu tego sezonu.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /AFP

Reprezentant Gabonu ma kontrakt z BVB do czerwca 2020 roku, ale jest łączony z innymi klubami, przede wszystkim Realem Madryt.

Napastnik jeszcze podgrzewa spekulacje, twierdząc że chciałby zrobić kolejny krok w swojej karierze, ale przedstawiciele Borussii uważają, że zostanie w Dortmundzie.

"Odkąd 'Auba' do nas trafił, nigdy nie miałem wrażenia, że chce odejść z klubu" - powiedział Watzke, cytowany przez "Bilda".

"Sądzę, że zdaje sobie sprawę, iż znowu budujemy tutaj wielki zespół - dodał.

Aubameyang to najlepszy strzelec Borussii w tym sezonie, dla której zdobył 28 bramek w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.

"Wiemy, co on dla nas znaczy, ale on także wie, co możemy dla niego zrobić. W tym momencie w ogóle nie myślimy o jego transferze" - stwierdził Watzke.

Pawo