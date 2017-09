Borussia Dortmund pozostała liderem Bundesligi

Borussia Dortmund pewnie pokonała na wyjeździe Hamburger SV w piątej kolejce Bundesligi. BVB pozostał liderem, wyprzedza Bayern Monachium o punkt.

Zdjęcie Christian Pulisic (ciemna koszulka) miał udział przy dwóch bramkach dla Borussii /PAP/EPA

Borussia objęła prowadzenie w 24. minucie. Z rzutu wolnego dośrodkował Andrij Jarmołenko, "główkował" Omer Toprak, ale trafił w Shinjiego Kagawę. Japończyk opanował jednak piłkę i z dwóch metrów posłał ją do siatki.

Reklama

Chwilę wcześniej z około 11 metrów strzelał Łukasz Piszczek, który oczywiście wyszedł w podstawowym składzie BVB i rozegrał cały mecz, ale posłał piłkę w środek bramki, nie sprawiając problemu Christianowi Mathenii.

Goście podwyższyli prowadzenie w 64. minucie. Kontrę wyprowadził Christian Pulisic, dograł na prawą stronę do Jarmołenki, a Ukrainiec mając wybór, bo mógł odegrać piłkę, podał do nadbiegającego Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który z metra posłał ją do siatki.

W 76. minucie Gabończyk stanął przed szansą na kolejnego gola, ale, po świetnym prostopadłym podaniu Nuriego Sahina, wpadł w pole karne i strzelił tuż obok słupka.

W klasyfikacji strzelców status quo, Robert Lewandowski zdobył we wtorek bramkę dla Bayernu i ma w sumie sześć, a Aubameyang po wtorkowym meczu pięć.

Borussia wynik spotkania ustaliła w 79. minucie. Mahmoud Dahoud znalazł Pulisica, który wbiegł z piłką w pole karne i przymierzył przy drugim słupku.

Zespół z Dortmundu z 13 punktami pozostał liderem Bundesligi, wyprzedza Bayern o jedno "oczko".

Paweł Olkowski nie zmieścił się w kadrze 1. FC Koeln. "Kozły" przegrały na własnym stadionie z Eintrachtem Frankfurt 0-1 i wciąż są "czerwoną latarnią" ligi.

Z kolei SC Freiburg zremisował u siebie z Hannover 96 1-1. W ekipie gospodarzy spotkanie z ławki rezerwowych oglądał bramkarz Rafał Gikiewicz, a Bartosza Kapustki nie było w kadrze meczowej.

Pawo