Borussia Dortmund pokonała po rzutach karnych Herthę Berlin w Pucharze Niemiec

Łukasz Piszczek zagrał 45 minut w spotkaniu z Herthą Berlin, a jego Borussia Dortmund wygrała po rzutach karnych! Po 120 minutach gry był remis 1-1. Reprezentant Polski nie wybiegł na boisko po przerwie z powodu urazu.

Zdjęcie Łukasz Piszczek /PAP/EPA

Łukasz Piszczek zagrał od pierwszej minuty w pucharowym meczu z Herthą Berlin, ale nie zaliczy tego spotkania do udanych. Polak popełnił błąd przy bramce dla gości i już w przerwie został zdjęty z boiska.

Jak się później okazało, reprezentant Polski opuścił murawę nie ze względu na słabą grę, ale problemy zdrowotne.



W 27. minucie długą piłkę z drugiej linii posłał Niklas Stark, a ta trafiła pod nogi niepilnowanego Salomona Kalou, który z łatwością trafił do siatki. Najbliżej byłego gracza Chelsea był właśnie Piszczek, który zostawił rywalowi zbyt wiele miejsca, a ten nie miał problemów z wykończeniem.



W przerwie Thomas Tuchel zdjął z boiska Piszczka i Marcela Schmelzera, a gra Borussii w drugiej połowie wyglądała lepiej. Tuż po zmianie stron wyrównał Marco Reus, który wykorzystał podanie Christiana Pulisicia.

Choć to Borussia przycisnęła i dominowała, nie potrafiła strzelić gola. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W końcówce dodatkowego czasu gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Sokratis Papastathopoulos. Nie miało to jednak wpływu na wynik. Po 120 minutach gry sprawa awansu w dalszym ciągu była otwarta. Rzuty karne lepiej wykonywali gospodarze. Piłkarze Herthy trzykrotnie się pomylili - najpierw Fabian Lustenberger trafił w poprzeczkę, próbę Vladimira Daridy obronił bramkarz Roman Buerki, a Salmon Kalou przestrzelił. Po stronie BVB jedenastki nie wykorzystał Christian Pulisic. Ostatecznie w rzutach karnych było 3-2.

Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1-1 (0-1, 1-1) rzuty karne 3-2

