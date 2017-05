Borussia Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang: Moja przyszłość rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu

Napastnik Borussii Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang zdradził, że w przyszłym tygodniu podejmie decyzję w sprawie swojej przyszłości. Gabończyk, który zdobył tytuł króla strzelców Bundesligi, ma propozycje z Chin, Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt.

Zdjęcie Aubameyang może stać się bohaterem najdroższego letniego transferu na świecie /AFP

- Zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko okaże się w przyszłym tygodniu. Będę rozmawiał z klubem o mojej przyszłości - powiedział telewizji Sky po meczu z Werderem Brema. Gabończyk zdobył dwie bramki i tytuł króla strzelców Bundesligi. Snajper BVB wyprzedził, o jedno trafienie, Roberta Lewandowskiego.



Pierre-Emerick Aubameyang rozwinął myśl w rozmowie z "Bildem". Niemieckiemu dziennikowi zdradził, że nic jeszcze nie zdecydował. - Zgodziliśmy się z przedstawicielami klubu, że porozmawiamy o mojej przyszłości po zakończeniu sezonu ligowego - odparł.

27-latek nie może narzekać na brak zainteresowania. Jego umowa z dortmundczykami obowiązuje do czerwca 2020 roku, ale chętnych na jego pozyskanie nie brakuje. Chiński Tianjin Quanjian zaoferował mu, jak donoszą niemieckie media, tygodniówkę na poziomie 500 tysięcy euro! Sportowo dużo więcej mogą zaoferować mu Real Madryt i Paris Saint-Germain, które także chciałby go sprowadzić do siebie.

48-krotny reprezentant Gabonu trafił do Borussii w 2013 roku. Kosztował dortmundczyków 13 milionów euro, ale teraz jego wartość oscyluje w okolicach 65 milionów. Kwota nie odstrasza jednak potencjalnych kupców. Aubameyang w tym sezonie zdobył 39 bramek we wszystkich rozgrywkach i dołożył pięć asyst.