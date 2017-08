Borussia Dortmund - Hertha Berlin 2-0 w 2. kolejce Bundesligi

Borussia Dortmund pokonała Herthę Berlin 2-0 i po dwóch kolejkach ma komplet punktów.

Koledzy sprawili ładny prezent Łukaszowi Piszczkowi.

Dla reprezentanta Polsku było to 250. spotkanie w Bundeslidze. Co ciekawe, mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej zanotował w barwach Borussii i Herthy.





Na razie Piszczek nie może mieć wątpliwości, że dobrze się stało, iż obecnie gra w Dortmundzie, a nie Berlinie.

Borussia była dużo lepsza i zasłużenie zainkasowała trzy punkty.



Pierwszą bramkę zdobył niezawodny Aubameyang. Gabończyk otrzymał podanie od Sahina i pewnym strzałem pokonał Jarsteina.



Drugi gol padł po przerwie i był przedniej urody. Obrońcy Herthy wybili piłkę na siedemnasty metr, doskoczył do niej Sahin i z półwoleja huknął nie do obrony.



Piszcze rozegrał 90 minut. Dzięki wygranej Borussia dołączyła do Bayernu i Hemburger CV, które mają po sześć punktów.





Borussia Dortmund - Hertha Berlin 2-0 (1-0)

Bramki: Aubameyang (15.), Sahin (57.).