Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 1-0 w 25. kolejce Bundesligi.

Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie pokonała 1-0 FC Ingolstadt 04 w 25. kolejce Bundesligi. Zwycięską bramkę zdobył niezastąpiony Pierre-Emerick Aubameyang. Łukasz Piszczek zagrał całe spotkanie.

Zdjęcie Obrońca Borussii Dortmund Łukasz Piszczek (z lewej) /AFP

Zespół z Dortmundu nękany jest kontuzjami, ale to on był faworytem boju z broniącym się przed spadkiem Ingolstadt. Zespół Łukasza Piszczka nie zawiódł i skromnie pokonał niżej notowanego rywala.



Już po kwadransie drużyna gospodarzy wyszła na prowadzenie, kiedy to Pierre-Emerick Aubameyang wykorzystał podanie Marcela Schmelzera i umieścił piłkę w bramce. Był to 23. gol Gabończyka w tym sezonie Bundesligi, której jest najskuteczniejszym strzelcem. Nad drugim Robertem Lewandowskim ma dwie bramki przewagi.

Po chwili Ingolstadt miało szansę wyrównać, lecz Roman Burki w fantastyczny sposób obronił strzał głową Marvina Matipa.

W pierwszej połowie szanse na zdobycie bramki dla BVB miał Eric Durm, ale fatalnie przestrzelił, a po drugiej stronie boiska ponownie z dobrej strony pokazał się Burki, broniąc groźny strzał Sonny'ego Kittela.

Druga część nie była wcale wielką przewagą gospodarzy, jednak to oni kontrolowali przebieg spotkania i dowieźli je do końca. Choć, trzeba uczciwie przyznać, że gdyby do graczy Ingolstadt uśmiechnęło się szczęście - mogli doprowadzić do remisu.



Swoje szanse goście mieli w końcówce spotkania, lecz w ostatniej akcji nie potrafili zamienić na bramkę rzutu wolnego, a w ostatnich sekundach fatalnie spudłował jeden z napastników Ingolstadt.

Łukasz Piszczek rozegrał całe spotkanie.



Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 1-0 (1-0)



Bramka: Aubameyang (14.)

Żółte kartki: Lezcano, Hadergjonaj, Suttner