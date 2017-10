Borussia Dortmund chce zorganizować testy... Usainowi Boltowi

Usain Bolt od dawna wyrażał przekonanie, że po zakończeniu kariery sprintera zostanie profesjonalnym piłkarzem. Początkowo słowa te były brane za żart, lecz sam prezes Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke przyznał, że istnieje temat sprawdzenia Jamajczyka w BVB.

Zdjęcie Usain Bolt /JEWEL SAMAD /AFP

Bolt to najlepszy sprinter w historii - trzykrotny mistrz olimpijski i obecny rekordzista świata w biegu na 100 i 200 metrów. W sierpniu tego roku zakończył karierę sprintera i zgodnie ze swoimi zapowiedziami zamierza spróbować sił w piłce nożnej.



- Nie dbam co inni myślą. To mój cel, lecz nie będę się oszukiwał, jeśli okaże się, że nie będę w stanie grać profesjonalnie, to zapomnę o tym i nie będę się wstydził - opowiadał Bolt.



Jamajczyk od dawna przyznawał, że jest wielkim fanem Manchesteru United i liczy na zainteresowanie ze strony klubu. We wrześniu tego roku zagrał nawet w spotkaniu legend "Czerwonych Diabłów" z FC Barcelona, lecz było to wszystko na co mógł liczyć ze strony angielskiego klubu.



Z dużo większym entuzjazmem do pomysłu sprawdzenia Bolta podeszli działacze Borussii Dortmund, z którym łączy ich sponsor - firma Puma.



- Mam spotkanie z prezesem Pumy w tym tygodniu. Kwestia zorganizowania testów dla Usaina Bolta jest na liście tematów do poruszenia - mówił Hans-Joachim Watzke na łamach niemieckiego "Reviersport".

