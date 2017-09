Borussia Dortmund chce budować przyszłość na Piszczku i Błaszczykowskim

W okresie wspólnej gry w Dortmundzie Roberta Lewandowskiego, Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego, Borussia była najbardziej polskim klubem w Bundeslidze na przestrzeni ostatnich lat. Teraz w zespole lidera niemieckiej ekstraklasy ostał się tylko "Piszczu", ale klub z Zagłębia Ruhry ze szczególną estymą traktuje całe trio Polaków. Co więcej, ma konkretne plany wobec dwóch z nich.

Zdjęcie Od lewej: Łukasz Piszczek, Arkadiusz Milik, Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski /AFP

Swoją świetną grą w zespole z Dortmundu czołowi reprezentanci Polski sprawili, że niemiecki klub stał się jednym z popularniejszych po naszej stronie Odry. A już na pewno jednym z chętniej dopingowanych, bo nic tak nie cieszy kibiców, jak przeżywanie sukcesów, które były i są współudziałem "Biało-Czerwonych".

Reklama

Drużynę z Signal Iduna Park najpierw opuścił Lewandowski, rozwijając się w Dortmundzie do rozmiarów gwiazdy, a następnie Błaszczykowski.

Obecnie jedynym Polakiem w barwach dortmundczyków jest Piszczek, ale klub cały czas podkreśla wkład w wartości, które reprezentuje Borussia, wszystkich naszych piłkarzy.

O wielkich i wciąż niesłabnących zasługach Orłów Adama Nawałki mówi na łamach "Przeglądu Sportowego" Carsten Cramer. Od 2010 roku jest dyrektorem marketingu i sprzedaży w klubie, a ponadto odpowiada za międzynarodowy rozwój marki BVB.

"Wciąż uwielbiamy naszych polskich zawodników. Łukasz to żywy pomnik Borussii. Kubę wciąż kochamy i nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobił. Podobnie jak Robert. (...) Wciąż mamy dużo szacunku do Lewandowskiego, który do końca dawał z siebie wszystko i godnie się pożegnał" - powiedział dyrektor w wywiadzie dla "PS", dodając: "Chcemy z Łukaszem, podobnie jak z Kubą, pracować także po zakończeniu kariery.

Carsten zaznaczył też m.in., że dzięki naszym piłkarzom klub zaczął sprzedawać na stadionie... pierogi oraz podkreślił fakt, że udział w budżecie BVB ma obecnie kilku sponsorów z Polski.

Art