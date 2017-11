Borussia Dortmund - Bayern Monachium. Arjen Robben: To nie my jesteśmy pod presją

Sobotni mecz w Dortmundzie pomiędzy wiceliderem Borussią a prowadzącym w tabeli Bundesligi Bayernem Monachium przyćmi wszystkie inne wydarzenia 11. kolejki. Zwycięscy w ostatnich sześciu spotkaniach goście mają więcej powodów do optymizmu niż rywale.

Zdjęcie Arjen Robben /PAP/EPA

14 października Bayern rozegrał pierwszy w tym sezonie mecz pod wodzą Juppa Heynckesa, zatrudnionego w tym klubie po raz czwarty. Wówczas wygrał z Freiburgiem 5-0. Później przyszło pięć kolejnych zwycięstw - w tym po rzutach karnych nad RB Lipsk w Pucharze Niemiec oraz nad Celtikiem Glasgow 2-1. To ostatnie zapewniło Bawarczykom awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

"Przystępujemy do tego meczu pełni wiary w siebie. To nie my jesteśmy pod presją, mamy trzy punkty przewagi nad Borussią w tabeli i może być tylko lepiej" - uważa skrzydłowy gości Holender Arjen Robben.

W tym samym okresie także sześć spotkań rozegrała Borussia Dortmund, która odniosła jednak tylko jedno zwycięstwo i praktycznie straciła szansę na grę w fazie pucharowej Champions League. Po spektakularnej grze od początku sezonu, zanotowała kryzys i dała sobie odebrać prowadzenie w tabeli Bundesligi. Dlatego dla piłkarzy Bayernu, w tym Roberta Lewandowskiego, to znacznie lepszy moment na mecz na szczycie.

"Przywrócenie pewności siebie moim piłkarzom to moje zadanie. Najłatwiej będzie to osiągnąć poprzez wygranie meczu. Zwycięstwo to najlepsze lekarstwo" - powiedział trener gospodarzy Holender Peter Bosz.

Lewandowski, którego z powodu urazu zabrakło w środowym spotkaniu Champions League z Celtikiem, w sobotę będzie mógł wystąpić. Tę informację potwierdził w piątek Heynckes.

"Robert trenował normalnie i nie odczuwał żadnego bólu. Jest już w pełni sił i będzie mocno zmotywowany" - powiedział szkoleniowiec.

Kapitan reprezentacji "Biało-Czerwonych" zdobył w tym sezonie 10 ligowych goli, tyle samo co napastnik rywali Pierre-Emerick Aubameyang. To najskuteczniejsi zawodnicy Bundesligi od początku sezonu 2015/16. Lewandowski uzyskał w tym czasie 70 bramek, a Gabończyk - 66.