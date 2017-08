Borussia Dortmund - Bayern Monachium 2-2, k. 4-5 w meczu o Superpuchar Niemiec

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w rzutach karnych pokonał Borussię Dortmund, w której gra Łukasz Piszczek. "Lewy" zdobył bramkę, nie pomylił się także w serii rzutów karnych i zdobył pierwsze trofeum w tym sezonie!

Borussia to zdobywca Pucharu Niemiec, a w finale pokonała... Bayern. Z kolei Bawarczycy to mistrzowie kraju, których do triumfu w lidze po raz kolejny poprowadził Robert Lewandowski, były gracz... Borussii. Już to zapowiadało wielkie emocje i kibice nie zawiedli się.



W 3. minucie pierwszy strzał w meczu oddał Sahin. Piłka jednak odbiła się od jednego z zawodników gości i wyszła na rzut rożny.

W 11. minucie pierwszą okazję miał Lewandowski. Wpadł w pole karne, huknął z całej siły, ale nie trafił w bramkę.

Minutę później było już jednak 1-0 dla Borussii. Martinez fatalnie przyjął piłkę, przejął ją Pulisić i w sytuacji sam na sam nie dał szans Ulreichowi.







W 15. minucie Ribery uderzył z linii pola karnego, ale piłka przeleciała metr obok słupka.

Dwie minuty później żółtą kartkę za faul na Lewandowski otrzymał Sokratis.



Polak jednak szybko się pozbierał i za chwilę cieszył się gola. Kimmich popędził skrzydłem, dograł do środka, a Lewandowski bez problemów skierował piłkę do siatki. 1-1!





Za chwilę groźnie odpowiedzieli gospodarze, ale Ulreich złapał uderzenie z pięciu metrów.



W 29. minucie Ribery dośrodkował w pole karne, ale piłka leciała za wysoko dla Lewandowskiego.

Za moment Ribery podał już dokładniej, ale Buerki świetnie poradził sobie z uderzeniem Muellera.



Chwilę później zawodnik Bayernu miał jeszcze większego pecha, bo po jego uderzeniu głową piłka trafiła w słupek!

W 39. minucie Tolisso pięknie wyszedł w powietrze, ale uderzył obok bramki Borussii.



W kolejnej akcji Bayernu Kimmich wpadł w pole karne, ale rywale w ostatniej chwili odebrali mu piłkę.

Po I połowie było 1-1, choć zdecydowaną przewagę miał Bayern. Borussia lepsza był tylko na początku, co udokumentowała bramką. Sześć minut później odpowiedział jednaj Lewandowski i od tego momentu dużo lepiej grali Bawarczycy.



OO połowę z większym animuszem zaczęła Borussia, ale nie przełożyło się to na strzały.

W 59. minucie Bayern przeprowadził pierwszą zmianę - kontuzjowanego Martineza zastąpił Suele.



Pięć minut później Tolisso znalazł się tuż przed bramką gospodarzy, ale nie zdążył precyzyjnie dograć piłki.

W 69. minucie żółtą kartkę za faul na Bartrze dostał Lewandowski.



Za moment doszło do niesamowitej sytuacji. Lewandowski pędził na bramkę Borussii, ale jego podanie przeciął Piszczek. Gospodarze momentalnie ruszyli z kontrą, sam na sam z bramkarzem stanął Aubameyang i Borussia prowadziła 2-1!



W 76. minucie Sahin uderzał z rzutu wolnego, a bez problemu z uderzeniem poradził sobie Ulreich.

W 85. minucie w dogodnej sytuacji mógł być Vidal, ale był minimalnie spóźniony.



Tuż przed końcowym gwizdkiem doszło do ogromnego zamieszania pod bramką Borussii, ostatecznie piłka trafiła w Łukasza Piszczka i wpadła do siatki, a gola zaliczono Kimmichowi. 2-2!

Za moment sędzia odgwizdał koniec regulaminowego czasu gry i zarządził rzuty karne!

Oto jak strzelali kolejni zawodnicy:



Lewandowski: GOL. 0-1



Dembele: GOL. 1-1

Ribery: GOL. 1-2



Philipp: GOL. 2-2

Kimmich: OBRONIONY. 2-2



Aubameyang: GOL. 3-2

Rudy: GOL. 3-3



Rude: OBRONIONY. 3-3



Vidal: GOL. 3-4

Castro: GOL. 4-4



Suele: GOL. 4-5

Bartra: OBRONIONY. 4-5!



Bayern zdobył Superpuchar!





Borussia Dortmund - Bayern Monachium 2-2, karne 4-5

Bramki: Pulisić (12.), Aubameyang (71.) - Lewandowski (18.), Kimmich (88.).



Borussia: Buerki - Piszczek, Sokratis Ż, Bartra, Zagadou Ż (77. Passlack) - Sahin - Castro, Dahoud (46. Rode) - Dembelé, Pulisić (90. Philipp) - Aubameyang;

Bayern: Ulreich - Kimmich, Javi Martinez (59. Suele), Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso (84. Sanchez) - Mueller (67. Coman), Vidal Ż, Ribery - Lewandowski Ż.

