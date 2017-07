Błaszczykowski rozpoczął przygotowania do sezonu. Zakończy karierę w Wiśle?

Jakub Błaszczykowski rozpoczął przygotowania do sezonu Bundesligi z VfL Wolfsburg. Wygląda na to, że Kuba nie zamierza zmieniać klubu. Niedawno wspominał coś o Wiśle Kraków, ale to dopiero na koniec kariery.

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski /East News

31-letni Błaszczykowski jest piłkarzem "Wilków" od roku. Miniony sezon, mimo że zagrał w 28 spotkaniach, a nawet był kapitanem zespołu, nie był dla Polaka zbyt udany. Podobnie zresztą jak dla jego drużyny.



Na koniec rozgrywek Kuba złapał kontuzję, a jego zespół dopiero po barażach utrzymał się w Bundeslidze.

Po sezonie pojawiły się spekulacje, że Błaszczykowski szybko zmieni klub. Nadeszła oferta z Chicago Fire. "Kicker" pisał, że Kubę chce Lechia Gdańsk, a "Bild" podał nawet, że piłkarz dostał ofertę z Wisły Kraków.

Niedawno Błaszczykowski został honorowym obywatelem Opola. Po otrzymaniu tego wyróżnienia pytany był przez "Nową Trybunę Opolską" o to, czy nie chciałby zakończyć kariery w tamtejszej Odrze.

- Jeszcze kilka lat grania mi zostało, więc nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Jeśli jednak już na to przyjdzie czas, to raczej dojdzie do tego, co zapowiadałem wcześniej, a mianowicie chciałbym skończyć karierę tam, gdzie wypływałem w wielki świat, czyli w Wiśle Kraków - jasno powiedział Kuba.

Póki co, Błaszczykowski szykuje się do sezonu z "Wilkami", odzyskał też swój ulubiony numer 16 na koszulce. W poprzednim sezonie grał z numerem 14.



