Berti Vogts: Kadra Bayernu Monachium jest źle zestawiona i podstarzała

Mistrz świata z 1974 roku i Europy z 1972 - Berti Vogts nie ma złudzeń co do tego, że mistrz Niemiec - Bayern Monachium wymaga gruntownej przebudowy. Ocenił, że trener Jupp Heynckes dysponując obecną kadrą może myśleć co najwyżej o wygraniu Bundesligi.

Zdjęcie Gwiazdor Bayernu Franck Ribery ma już 34 lata /AFP

Vogts pozytywnie ocenił decyzję szefów Bayernu, którzy zdecydowali się ponownie zatrudnić Juppa Heynckesa, mimo że doświadczony trener ma już 72 lata.

O swoim koledze, z którym zdobywał cztery tytuły mistrza Niemiec w barwach Borussii Moenchengladbach powiedział tak: "Jest świeży, wypoczęty i w szczytowej formie".

Vogts podkreślił, że Heynckes nawet na emeryturze nie stracił kontaktu z futbolem i jest gotów podjąć wyzwanie.

Były długoletni selekcjoner reprezentacji Niemiec nie wierzy jednak, że Heynckes poprowadzi Bayern do sukcesów na arenie europejskiej.



"Jupp z tego zespołu, który jest bardzo źle zestawiony i w części podstarzały, może maksymalnie zrobić mistrza Niemiec" - ocenił Vogts.

Były 96-krotny reprezentant Niemiec poparł Roberta Lewandowskiego w krytyce polityki transferowej Bayernu. Polski snajper Bawarczyków podkreślił, że monachijczycy nie będą liczyć się w walce o europejskie trofea, jeśli szefowie nie będą sprowadzać wielkich gwiazd.

"Wolałbym ściągnąć jednego-dwóch droższych piłkarzy, którzy pomogą zespołowi niż sześciu-siedmiu graczy, którzy nie pomagają" - stwierdził Vogts.

Zdjęcie Berti Vogts / AFP

