Bernd Schuster: Lewandowski jest ofiarą taktyki Ancelottiego

Mimo prowadzenia w Bundeslidze i tylko jednej porażki w tych rozgrywkach Bayern Monachium jest krytykowany za styl gry. Kibice i eksperci, przyzwyczajeni do wysokich wygranych Bawarczyków, winą za nieprzekonujące zwycięstwa obwiniają głównie trenera Carlo Ancelottiego.

Do grona krytyków Bayernu dołączył Bernd Schuster. Były trener między innymi Realu Madryt przyznał, że problem leży głównie w głowach piłkarzy. Zdaniem byłego piłkarza na taktyce włoskiego trenera najwięcej traci Robert Lewandowski.



"Polak jest ofiarą Ancelottiego. Dzięki strategii Pepa Guardioli miał perfekcyjne warunki, a teraz potrzebuje niemal cudów, żeby strzelać gole" - stwierdził Schuster.



"Ancelotti pozwala wszystkim robić na boisku to co chcą. To promuje specjalistów od gry jeden na jednego taki jak Robben, Ribery czy Costa. Przez to zespół ma spore problemy, aby stwarzać sytuacje strzeleckie" - zaznaczył były szkoleniowiec "Królewskich".



Po 20 kolejkach Bundesligi, Bayern prowadzi w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Bawarczycy mają siedem "oczek" przewagi na drugim w tabeli RB Lipsk i aż 14 nad trzecim Eintrachtem Frankfurt. W dotychczasowych spotkaniach Lewandowski trafił do siatki rywali 15 razy. Polak plasuje się na trzeciej pozycji w klasyfikacji strzelców. Kapitana "Biało-czerwonych" wyprzedzają - Anthony Modeste z 1. FC Koeln (16 goli) i Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund (17 goli).



W środę "Lewego" i spółkę czeka konfrontacja z Arsenalem Londyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy pojedynek tych drużyn odbędzie się na Allianz Arena w Monachium. Rewanż zaplanowano 7 marca na Emirates Stadium.

