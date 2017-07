Bayern szykuje gigantyczną podwyżkę dla Arturo Vidala

Robert Lewandowski straci pozycję najlepiej opłacanego piłkarza Bundesligi? Jak podają niemieckie media, Bayern Monachium szykuje równie wielkie pieniądze, by przekonać do pozostania w klubie pomocnika Arturo Vidala.

Kilka dni temu chilijska prasa poinformowała, że mistrzowie Niemiec odrzucili lukratywną ofertę Interu Mediolan, który gotów był zapłacić za Vidala niemal 60 milionów euro. Bayern zdaje sobie sprawę, że pod nieobecność Xabiego Alonso, który zakończył profesjonalną karierę, to właśnie triumfator Copa America będzie kluczowym zawodnikiem w środku pola. Szefowie ekipy z Bawarii gotowi są więc głęboko sięgnąć do kieszeni, by Chilijczyk pozostał w Monachium.



"Bayern może zaproponować zawodnikowi, którego kontrakt wygasa w 2019 roku, nawet 15 milionów euro rocznie. Oznaczałoby to 20-procentową podwyżkę. Vidal znalazłby się tym samym w gronie najlepiej opłacanych piłkarzy klubu. Podobne zarobki mają Thomas Mueller, Manuel Neuer i Robert Lewandowski" - podaje niemiecki "Sport".

W grudniu ubiegłego roku "Lewy" przedłużył kontrakt z Bayernem. Nowa umowa kapitana reprezentacji Polski wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Według medialnych doniesień, Lewandowski zarabia obecnie na Allianz Arena 15 milionów euro rocznie.



Vidal jest piłkarzem Bayernu od lipca 2015 roku. Bawarczycy kupili reprezentanta Chile za 40 milionów euro z Juventusu Turyn. W poprzednim sezonie Vidal wystąpił w 41 meczach Bayernu we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty.

