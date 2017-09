Bayern o Robercie Lewandowskim: Maszyna do zdobywania goli

"Trafia i trafia, i trafia... " - tak zaczyna się materiał poświęcony strzeleckim wyczynom Roberta Lewandowskiego, który zamieścił na stronie internetowej Bayern Monachium. Klub określa polskiego piłkarza mianem "tormaschine", czyli maszyny do zdobywania goli. Czy laurka na temat "Lewego" ma za zadanie poprawić relacje piłkarza z władzami klubu?

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Powodem do powstania zestawienia był jubileusz "Lewego", który w sobotę odnotował setny ligowy występ w barwach mistrza Niemiec. W tym czasie uzyskał 82 gole i pod względem skuteczności w takim przedziale jest najlepszy w historii Bundesligi. W tym sezonie zdobył już pięć goli i otwiera klasyfikację strzelców.

Materiał ma chyba załagodzić sytuację na linii Lewandowski - Bayern. Mocno zaiskrzyło po wywiadzie, jakiego kapitan reprezentacji Polski udzielił "Spieglowi". "Lewy" skrytykował w nim politykę transferową Bayernu, co nie spodobało się władzom klubu z Allianz Arena. Prezes Karl-Heinz Rummenigge ostro odpowiedział na słowa Lewandowskiego. "Ubolewam nad jego słowami. Kto publicznie krytykuje klub lub kolegów z drużyny, będzie miał do czynienia ze mną osobiście" - podkreślił Rummenigge.



Oczywiście od razu ruszyła lawina spekulacji m.in. "odżył" temat transferu polskiego napastnika do Realu Madryt.



Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

Liczby Roberta Lewandowskiego:

8 - goli w siedmiu oficjalnych występach w tym sezonie;

8 - w ośmiu z ostatnich dziewięciu spotkań Bundesligi, w których wpisał się na listę strzelców, uzyskał więcej niż jednego gola (sześciokrotnie - dwa, dwukrotnie - trzy)

13 - bramek zdobył na stadionie w Monachium podczas Oktoberfest, lepszy w historii Bayernu pod tym względem jest tylko Gerd Müller - 18;

24 - trafienia w Lidze Mistrzów w barwach Bayernu, co daje najwyższą w historii klubu średnią: jednego gola na 115 minut gry;

82 - gole w stu pierwszych występach w Bayernie w niemieckiej ekstraklasie i do tego 20 asyst, takich statystyk nie miał żaden inny piłkarz w jakimkolwiek klubie Bundesligi;

156 - bramek zdobył do tej pory w Bundeslidze, co czyni go najskuteczniejszym z nadal aktywnych zawodników, Mario Gomez z VfL Wolfsburg ma 154.