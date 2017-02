Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 1-0 w 3. rundzie Pucharu Niemiec

Bayern Monachium pokonał VfL Wolfsburg 1-0 w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. Robert Lewandowski, potwornie skopany przez rywali, rozegrał całe spotkanie, a Jakub Błaszczykowski oglądał mecz z ławki rezerwowych "Wilków".

Zdjęcie Robert Lewandowski faulowany przez Luiza Gustavo /PAP/EPA

Puchar Niemiec - zobacz wyniki, strzelców, składy i terminarz



Reklama

Mecz fatalnie rozpoczął się do "Lewego" - już w 2. minucie ostro sfaulował go Luiz Gustavo. Polak musiał opuścić boisko, ale po pomocy służb medycznych, powrócił na murawę. Rywale nie przebierali w środkach, aby go powstrzymać i kończył mecz bez gola, w dodatku solidnie posiniaczony.

Bayern narzucił rywalom swoje warunki i w 9. minucie wypracował pierwszą świetną okazję. Prawą stroną szarpnął Philipp Lahm, dośrodkował do Arjena Robbena, ale strzał Holendra obronił Koen Casteels.

Bramkarz "Wilków" był bezradny dziewięć minut później, gdy Douglas Costa uciekł kryjącemu go rywalowi, huknął z 25 metrów, a piłka odbiła się od jednego z obrońców i zupełnie zmyliła Casteelsa.

Bramkarz gości obronił groźny strzał Matsa Hummelsa w 25. minucie. Stoper Bawarczyków miał jeszcze lepszą okazję jedenaście minut później, ale spudłował.

Goście skutecznie się bronili i niezwykle czujnie pilnowali "Lewego", odcinając go od podań. Inna sprawa, że atak pozycyjny nie był mocną stroną Bayernu. Dopiero w 41. minucie polski napastnik wymanewrował dwóch pilnujących go rywali, jednak strzelając z narożnika pola karnego trafił w obrońcę.

Trzy minuty po przerwie przed szansą na podwyższenie prowadzenia stanął Javi Martinez, lecz główkował ponad bramką. Kolejną okazję miał Costa, któremu świetnie piłkę dograł Robben, ale gości uratował bramkarz. Po chwili na bramkę rywali pędził Lewandowski, jednak szansę na strzelenie czwartego gola w tegorocznych rozgrywkach o Puchar Niemiec odebrał mu sędzia, który pomylił się odgwizdując spalonego.

Wolfsburg długo nie miał żadnych argumentów, aby zagrozić faworytom, a piłkarze Bayernu coraz bardziej sprawiali wrażenie wyczekujących na ostatni gwizdek. Niewiele brakowało, a w 83. minucie skarciłby ich za minimalizm Yunus Malli. Jego strzał w sytuacji sam na sam obronił jednak Manuel Neuer. Goście mieli rzut rożny i Bawarczycy znów pozwolili im oddać strzał (Daniel Didavi nie trafił czysto w piłkę). Faworyci nie wyciągnęli żadnych wniosków z tych sytuacji i pięć minut przed końcem Neuer uratował ich po raz kolejny, tym razem broniąc strzał Maximiliana Arnolda.

Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się po zakończeniu wszystkich środowych meczów.

3. runda Pucharu Niemiec:



Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 1-0 (1-0)

Bramka - 1-0 Douglas Costa (18.).