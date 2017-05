Bayern Monachium - SV Darmstadt 98 w meczu 32. kolejki Bundesligi

Bayern Monachium podejmuje dziś SV Darmstadt 98 w meczu 32. kolejki Bundesligi. Zespół z Bawarii ma już zapewniony tytuł mistrzowski, jednak dzisiejszy mecz ma szczególne znaczenie dla Roberta Lewandowskiego, który walczy o koronę króla strzelców.

Zdjęcie Robert Lewandowski /Christoph Stache /AFP

- Powinniśmy przegrać 0-18 - mówił przed spotkaniem prezes drużyny gości. Ta wypowiedź najdobitniej pokazuje, kto jest faworytem dzisiejszego spotkania i jak wielka przepaść dzieli graczy obu drużyn.

Robert Lewandowski niewątpliwie spróbuje dziś powiększyć swój dorobek strzelecki i odskoczyć rywalom w walce o koronę króla strzelców. Przed spotkaniem miał jedno trafienie więcej od Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund oraz trzy gole przewagi nad Anthonym Modeste z 1. FC Koeln.

Punktualnie o 15.30 sędzia rozpoczął spotkanie.

Carlo Ancelotti desygnował do gry dziś zawodników, którzy, tak jak Renato Sanchez, czy Joshua Kimmich, rzadko mieścili się w pierwszym składzie "Bawarczyków". Mimo tego, to do nich należały pierwsze minuty, a piłkarze Darmstadt długimi chwilami nie wychodzili z własnej połowy.



Bayern Monachium - SV Darmstadt 0-0 - trwa I połowa