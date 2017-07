Bayern Monachium. Spięcie Vidala i Kimmicha podczas Pucharu Konfederacji

Dwaj piłkarze Bayernu Monachium - Chilijczyk Arturo Vidal i Niemiec Joshua Kimmich skoczyli sobie do gardeł podczas finału Pucharu Konfederacji. Po meczu przekonywali, że nic się nie stało, ale po spotkaniu nie rozmawiali ze sobą.

Zdjęcie Spięcie Arturo Vidala i Joshuy Kimmicha /AFP

Do przepychanki doszło w 59. minucie finałowego starcia reprezentacji Niemiec z Chile. Mistrzowie świata już wówczas prowadzili 1-0. Spotkanie było zacięte, a gra bardzo twarda. Po jednym ze starć Kimmich spiął się z bramkarzem rywali - Claudio Bravo.



Do rozgorączkowanych piłkarzy doskoczyli koledzy. Vidal stanął w obronie swojego bramkarza, a młody niemiecki obrońca nie miał zamiaru odpuścić. Po przepychance i wymianie kilku zdań, sędzia uspokoił obie gwiazdy pokazując im żółte kartki.

"To nic takiego. Obaj byliśmy rozgorączkowani. Powiedziałem mu, że więcej grał, a mniej mówił" - wyjawił po meczu Vidal.

"Ale to już przeszłość. Nadal jesteśmy przyjaciółmi" - zapewnił.

"Trochę się ścięliśmy. Ja niczego nie mówiłem. On powiedział parę słów, ale nie mam do niego żalu. Na boisku dochodzi do takich sytuacji" - stwierdził Kimmich.



Czy na pierwszym wspólnym treningu Bayernu będzie "dogrywka"? "Nie będę o tym myślał podczas treningu" - przekonywał Kimmich.

Zdjęcie Arturo Vidal (z prawej) i Joshua Kimmich / PAP/EPA

MZ