Bayern Monachium - Schalke 04 Gelsenkirchen 1-1. Gol Roberta Lewandowskiego

Bayern Monachium zremisował 1-1 (1-1) z Schalke 04 Gelsenkirchen w sobotnim spotkaniu 19. kolejki Bundesligi. Bramkę dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski.

Pierwsze 45 minut rywalizacji na Allianz Arenie to był prawdziwy rollercoaster. Bawarczycy szybko wzięli się do pracy i już w 9. minucie objęli prowadzenie. Piękną indywidualną akcją popisał się Arjen Robben, który odegrał piłkę do Arturo Vidala. Chilijczyk wypatrzył Roberta Lewandowskiego, a ten "podcinką" z szóstego metra pokonał Ralfa Fahrmanna.



"Die Koenigsblauen" odpowiedzieli po zaledwie czterech minutach. Z rzutu wolnego idealnie przymierzył Naldo, a Manuel Neuer nie zdołał zatrzymać piłki. Chwilę później, kilkadziesiąt centymetrów od zdobycia bramki był Vidal. Środkowy pomocnik uderzył głową po centrze z prawej strony boiska, a piłka ugrzęzła na górnej części siatki.



W 17. minucie, idealne podanie otrzymał Leon Goretzka, który stanął oko w oko z Neuerem, ale bramkarz reprezentacji Niemiec zdołał odbić piłkę za linię końcową. Monachijczycy odpowiedzieli uderzeniem Juana Bernata, które instynktownie obronił Fahrmann. Goretzka kilkanaście minut później miał podobną szansę, ale tym razem nie trafił nawet w światło bramki Bayernu.

Drużyna Carlo Ancelottiego grała bardzo wysoko, co pozwalało gościom z Zagłębia Ruhry na groźne kontrataki. Po jednym z nich, w poprzeczkę bramki Neuera trafił Guido Burgstaller. Chwilę później, fenomenalną szansę miał Goretzka, ale Niemiec za długo zwlekał z oddaniem strzału i w efekcie stracił piłkę.



W imieniu monachijczyków odpowiedział Lewandowski, który otrzymał piłkę od Robbena, a następnie trafił w poprzeczkę bramki Schalke.



Druga połowa nie była już tak intensywna, choć i ona mogła rozpocząć się od bramki. W 54. minucie, Nabil Bentaleb zaskoczył Neuera, ale czujny arbiter liniowy zasygnalizował ewidentnego spalonego. Ancelotti próbował rozruszać drużynę z Monachium, ale wejście Kingsleya Comana za Robbena na niewiele się zdało.



W 81. minucie, Douglas Costa zagrał wzdłuż linii bramkowej, a do piłki nie zdążył Fahrmann. Lewandowski nie zaatakował jednak piłki na wślizgu, nie wierząc w pomyślne zakończenie tej akcji. Niemoc kolegów z ataku chciał wykorzystać Xabi Alonso, ale po jego próbie z dystansu futbolówka przeleciała nad bramką "Die Koenigsblauen". Swoich sił próbowali również Javi Martinez i Mats Hummels, ale im także nie udało się pokonać Fahrmanna.



Remisując z Schalke, Bayern zakończył serię zwycięstw ligowych z rzędu na siedmiu spotkaniach. Monachijczycy są liderem Bundesligi - w 19 meczach zgromadzili 46 punktów. Schalke z 22 "oczkami" plasuje się na 11. miejscu.



Bayern Monachium - Schalke 04 Gelsenkirchen 1-1 (1-1)

1-0 Robert Lewandowski (9.)

1-1 Naldo (13.)



19. kolejka Bundesligi - wyniki sobotnich spotkań:

FC Koeln - VfL Wolfsburg 1-0 (0-0)



Paweł Olkowski (FC Koeln) rozegrał 90 minut i otrzymał żółtą kartkę. Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg) przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.



Hertha Berlin - FC Ingolstadt 1-0 (1-0)



TSG Hoffenheim - FSV Mainz 4-0 (1-0)

Borussia Moenchengladbach - SC Freiburg 3-0 (0-0)



Borussia Dortmund - RB Lipsk - godz. 18:30.