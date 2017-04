Bayern Monachium odpadł z Pucharu Niemiec, ale zdążył wyśmiać Borussię Dortmund!

Mistrz Niemiec Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie przegrał z Borussią Dortmund 2-3 w półfinale Pucharu Niemiec. Zatem to klub Łukasza Piszczka powalczy o krajowe trofeum, a pewnym siebie Bawarczykom czkawką odbił się żart z przerwy w meczu.

Zdjęcie Bayern Monachium - Borussia Dortmund 2-3 /PAP/EPA Bundesliga Bayern Monachium - Borussia Dortmund 2-3 w półfinale Pucharu Niemiec

Już początek spotkania zwiastował, że Bayern na szpicy z Robertem Lewandowskim nie będzie miał łatwej przeprawy z Borussią. Duża w tym "zasługa" samych Bawarczyków, którzy grali słabo i już w 4. min mogli zostać skarceni przez mającego stuprocentową sytuację Pierre-Emericka Aubameyanga. Kwadrans później padła bramka dla dortmundczyków autorstwa Marco Reusa, sprokurowana fatalną próbą podania Javiego Martineza i przejęciem piłki przez Guerreiro.

Reklama

Grając taki mizerny futbol drużyna Bayernu i tak była w stanie wyjść na prowadzenie w pierwszej połowie. Najpierw na listę strzelców wpisał się Javi Martinez, rehabilitując się za wielki błąd, a w 41. minucie gola zdobył Mats Hummels. Akcję zapoczątkował znakomitym podaniem Xabiego Alonso.

Wówczas w szeregach klubu z Monachium wielu musiało poczuć się bardzo pewnie, o czym świadczył obrazek na oficjalnej stronie Bayernu na Twitterze. Administratorzy profilu bowiem zamieścili zaskakujący plik graficzny, tzw. GIF, a na nim kota przebranego w żółto-czarne barwy Borussii.

Kluczowe było to, co po chwili stało się z kotem. Otóż zwierzak raptownie opadł z sił, przewrócił się na bok i... spadł z tapczanu. "Pierwsza połowa w formie GIF-a" - napisano.

Po 90. min gry to zespół z Dortmundu, po trafieniach Aubameyanga i Dembele, dał sobie powody do triumfowania, a monachijczycy mieli nietęgie miny. Po raz wtóry okazało się, że z pozoru wyświechtane powiedzenie, iż "gra się do ostatniego gwizdka sędziego", w futbolu nie jest pustym sloganem.

Przeciwnikiem Borussii w finale będzie Eintracht Frankfurt, który pokonał Borussię Moenchengladbach po rzutach karnych 7-6. Po regulaminowym czasie gry oraz dogrywce był remis 1-1.

Puchar Niemiec: wyniki, strzelcy