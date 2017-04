Bayern Monachium mistrzem Niemiec. Hoeness: Jedno trofeum to trochę za mało

Bayern Monachium po raz 27. został mistrzem Bundesligi. Bawarczycy przypieczętowali sukces wyjazdowym zwycięstwem nad VfL Wolfsburg 6-0. Bayern na trzy kolejki przed końcem rozgrywek ma 10 punktów przewagi nad RB Lipsk.

Zdjęcie Od lewej: Franck Ribery, Robert Lewandowski, Arturo Vidal, Rafinha, Douglas Costa /PAP/EPA

"Jestem bardzo zadowolony, ten triumf jest ważny, to wspaniałe doświadczenie" - powiedział Carlo Ancelotii, który od tego sezonu opiekuje się ekipą z Monachium.

"Zespół wykonał bardzo dobrą pracę, a ja chcę podziękować temu fantastycznemu klubowi" - dodał Włoch, który został mistrzem w czwartym kraju. Wcześniej triumfował we Włoszech z AC Milan, w Anglii z Chelsea Londyn i we Francji z Paris Saint-Germain, a sumie było to jego 19. trofeum w karierze.

"Mam szczęście, że jestem tutaj, z tymi wspaniałymi piłkarzami i kibicami, którzy fantastycznie wspierali nas przez cały sezon. Zasłużyliśmy na tytuł" - dodał.

To już 27. mistrzostwo Niemiec dla Bayernu, 18 więcej niż ma kolejny niemiecki klub, a piąte z rzędu.

W Wolfsburgu gole dla zwycięzców strzelili: Robert Lewandowski (dwa), David Alaba, Arjen Robben, Thomas Mueller i Joshua Kimmich.

Polski napastnik z 28 bramki jest liderem klasyfikacji strzelców.

W Monachium kolejne mistrzostwo nie zostało jednak przez wszystkich przyjęte tylko z aprobatą.

Uli Hoeness, prezes Bayernu, powiedział, że "jedno trofeum to trochę za mało", mając na myśli odpadnięcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i półfinale Pucharu Niemiec.

Z kolei Karl-Heinz Rummenigge, przewodniczący rady nadzorczej, był zadowolony z piątego z rzędu mistrzostwa. "To coś wyjątkowego i niewiarygodnego" - stwierdził.

"Sądzę, że całkowicie zasłużyliśmy na tytuł" - dodał.