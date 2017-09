Bayern Monachium - Mainz w czwartej kolejce Bundesligi NA ŻYWO!

Bayern Monachium gra u siebie z Mainz. Dla Roberta Lewandowskiego to setny mecz w Bundeslidze w barwach Bayernu. Śledź przebieg spotkania na żywo z Interią!

Po ostatnie porażce w lidze z TSG Hoffenheim (0-2), na Bayern i trenera Carlo Ancelottiego spadła spora fala krytyki. Drużyna szybko jednak udowodniła, że nie można narzekać na jej strzelecką formę.



W zaledwie 12 minut Bayern strzelił rywalowi dwa gole. W obu przypadkach do siatki trafiał Arjen Robben. Przy pierwszym trafieniu, po strzale Thomasa Muellera, piłka odbiła się od Holendra, zmieniła tor lotu i wpadła do bramki.



Między pierwszym a drugi trafieniem, Robben mógł także zaliczyć asystę. Świetnie podał piłkę do Kingsleya Comana, ale ten nie trafił na pustą bramkę. Piłka obiła jedynie poprzeczkę.



W 23. minucie Joshua Kimmich znakomicie zgrał natomiast futbolówkę do Robbena, a ten pewnym strzałem pokonał bramkarza gości. Holender ciesząc się z gola podszedł do siedzącego na ławce rezerwowych Francka Ribery'ego, który w ostatnim spotkaniu Bayernu mocno się irytował, kiedy Carlo Ancelotti ściągnął go z boiska.



Do przerwy Bayern prowadził 2-0. Mainz parę razy było bardzo bliskie strzelenia gola na Allianz Arenie, ale Manuel Neuer popisywał się dobrymi interwencjami.



Bawarczycy w drugiej połowie nie zwalniali tempa. Już w 50. minucie prowadzenie podwyższył Robert Lewandowski. Polak dostał znakomite podanie od Muellera i pewnie wpakował futbolówkę do bramki z bliskiej odległości.



Sekundy później Polak znowu mógł wpisać się na listę strzelców. "Lewy" próbował trącić piłkę do pustej bramki, ale tuż sprzed linii bramkowej w ostatniej chwili wybił ją jeden z zawodników rywala.



W 62. minucie na boisku pojawił się Franck Ribbery, który zmienił Arjena Robbena. Francuz już kilka minut po wejściu na murawę miał znakomitą okazję. Znalazł się praktycznie w sytuacji sam na sam, ale Rene Adler nie dał się pokonać. Sekundy po nim gola mógł strzelić Arturo Vidal. Bramkarz gości musnął jednak futbolówkę, a ta obiła jedynie poprzeczkę.



Wobec strzału Roberta Lewandowskiego w 77. minucie Adler był już jednak bezradny. Po świetnym dograniu piłki od Kimmicha, Polak głową pokonał rywala i zaliczył drugie trafienie w meczu.



Zaraz po "Lewym" gola mógł zdobyć Sebastain Rudy. Po podaniu od Ribery'ego, pomocnik oddał mocny strzał z woleja, ale futbolówka uderzyła tylko w słupek.

Honorowe trafienie tuż przed końcowym gwizdkiem mógł zaliczyć dla Mainz Yoshinori Muto. Japończyk w znakomitej sytuacji posłał jednak piłkę obok bramki.



Bayern Monachium - Mainz 4-0 - trwa II połowa

Bramki: 1-0 Robben (11.), 2-0 Robben (23.), 3-0 Lewandowski (50.), 4-0 Lewandowski (77.)