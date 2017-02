Bayern Monachium - Hamburger SV w 22. kolejce Bundesligi. "Lewy" w akcji LIVE!

Robert Lewandowski i jego Bayern walczą o trzy punkty z Hamburgerem SV, w ramach 22. kolejki Bundesligi. "Bawarczykom" w meczach z HSV u siebie idzie ostatnio jak z płatka! Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z tego meczu!

Zdjęcie Robert Lewandowski liczy na kolejne bramki w Bundeslidze. /AFP

Aż trudno w to uwierzyć, ale w ostatnich sześciu meczach z HSV w Monachium Bayern strzelał przeciętnie sześć goli!



Wyniki były imponujące w ostatnich meczach: 6-0, 5-0, 9-2, 3-1, 8-0, 5-0.



Monachijczycy natarli od początku. Już w 7. min na listę strzelców mógł się wpisać Thomas Mueller, ale zabrakło mu centymetrów, by na piątym metrze sięgnąć piłki, po podaniu Douglasa Costy.

W 12. min, po dobrym rozegraniu Manuela Neuera (tak, tak, właśnie bramkarza) z "Lewym" Arjen Robben mógł wpaść w pole karne, jednak przegrał drybling z lewym obrońcą HSV.



Hamburg, po kontrach, w krótkim odstępie wywalczył dwa rzuty rożne, lecz dośrodkowania Nicolaia Muellera nie były udane.



W 14. min, w zamieszaniu podbramkowym, z pięciu metrów Robben nie trafił w piłkę! Chwilę wcześniej Douglas Santos przymierzył z 25 i piłkarze przeszła minimalnie obok słupka bramki Neuera.



W 17. min David Alaba podciągnął do przodu, podał w pole karne do Muellera, któremu obrońca wybił piłkę, ale prosto pod nogi Arturo Vidala, który będąc w pełnym biegu kopnął do siatki, w lewy róg i mieliśmy 1-0!

Minutę później "Lewy" mógł podwyższyć na 2-0, lecz z pięciu metrów trafił w poprzeczkę!



22. kolejka Bundesligi:

Bayern Monachium - Hamburger SV 1-0 - mecz trwa

Bramka:



1-0 Arturo Vidal (17.).