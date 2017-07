Bayern Monachium gra z Arsenalem w International Champions Cup

Bayern Monachium gra w Szanghaju z Arsenalem w meczu towarzyskiego turnieju International Champions Cup. Po przeciwnych stronach barykady stanęli Robert Lewandowski i Krystian Bielik. Transmisja w TVP1 i TVP Sport. Sprawdzaj wynik w Interii!

Oba zespoły przebywają na tournee w Azji, a dziś rozgrywają towarzyskie spotkanie.



Trenerzy Carlo Ancelotti i Arsene Wenger desygnowali do gry od pierwszej minuty Lewandowskiego i Bielika. Młody piłkarz "Kanonierów" walczy o to, by zadomowić się w pierwszym zespole Wengera.



Ancelotti zdecydował, że po zakończeniu kariery przez Philippa Lahma, nowym kapitanem Bayernu będzie Manuel Neuer. Dziś, wobec kontuzji bramkarza, opaskę kapitańską założył Thomas Mueller.

Piłkarzom przyszło grać na ciężkiej murawie po obfitych opadach deszczu, ale w pierwszych minutach nie przeszkodziło to Bayernowi w przystąpieniu do ofensywy. W piątej minucie James Rodriguez, nowy nabytek Bawarczyków, trafił w boczną siatkę po szybkiej akcji Francka Ribery'ego. Po chwili spudłował Mueller po zgraniu głową Lewandowskiego.

W ósmej minucie sędzia dopatrzył się faulu Ainsleya Maitlanda-Nilesa na Juanie Bernacie i wskazał na rzut karny. "Jedenastkę" mocnym strzałem w górny róg wykorzystał Lewandowski, nie dając szans Petrowi Czechowi.

Arsenal odpowiedział kapitalną akcją. Po podaniu Danny'ego Welbecka, z powietrza uderzył Mesut Oezil, ale Tom Starke pokazał klasę.



Bayern Monachium - Arsenal 1-0 trwa I połowa

Bramka: Robert Lewandowski (9. z karnego)



Bayern: Starke - Rafinha, Hummels, Alaba, Bernat - Martinez, Tolisso - Mueller, James, Ribery - Lewandowski.

Arsenal: Czech - Bielik, Elneny, Monreal - Maitland-Niles, Coquelin, Xhaka, Kolasinac, Oezil - Welbeck, Lacazette.

