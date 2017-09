Bayern i Borussia grają mecze wyjazdowe w 5. kolejce Bundesligi

Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra na wyjeździe z Schalke 04 Gelsenkirchen we wtorkowym meczu piątej kolejki niemieckiej ekstraklasy. Dzień później prowadząca w tabeli Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zmierzy się na wyjeździe z Hamburgerem SV. Bawarczycy będą musieli radzić sobie bez wielkiego pechowca, bramkarza Manuela Neuera.

Zdjęcie Robert Lewandowski (z prawej) i Arturo Vidal /AFP

Zarówno Bayern jak i Borussia przystępują do swoich meczów po wysokich weekendowych wygranych. Bayern rozbił na własnym boisku FSV Mainz 4:0, a dwie bramki zdobył Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski strzelił już 82 gole w stu występach w Bayernie w niemieckiej ekstraklasie i w tamtejszych mediach określany jest jako "maszyna do zdobywania bramek".

Reklama

"Musimy iść dalej, aby udowodnić, że ten popis skuteczności nie był jednorazowy. To było dobre i podobało nam się. Musimy grać z taką agresją w ataku" - powiedział skrzydłowy mistrzów Niemiec Arjen Robben, który w sobotę strzelił jedną z bramek.

Holender z powodu grypy nie zagra jednak we wtorkowym spotkaniu. Zabraknie także Jerome'a Boatenga, który wraca do formy po kontuzji oraz ogromnego pechowca Manuela Neuera. Bramkarz Bayernu w poniedziałek, po raz drugi w ciągu kilku miesięcy, złamał kość stopy! Jak podaje bild.de, czeka go operacja i kilkumiesięczna przerwa. Dzisiaj Neuer ma przejść dokładne badania.

Z pracą w VfL Wolfsburg, którego zawodnikiem jest Jakub Błaszczykowski, w poniedziałek pożegnał się Holender Andries Jonker. To bezpośredni efekt porażki z VfB Stuttgart 0:1, w którym występuje Marcin Kamiński. Nowy trener VfL Wolfsburg Szwajcar Martin Schmidt zadebiutuje w nowej roli we wtorkowym spotkaniu z Werderem Brema. Z kolei VfB Stuttgart tego samego dnia zmierzy się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.

Prowadząca w tabeli Borussia Dortmund do środowego spotkania wyjazdowego z Hamburgerem SV przystąpi po efektownym zwycięstwie z FC Koeln 5:0. W zespole z Kolonii w tym sezonie Bundesligi nie zagrał jeszcze Paweł Olkowski, a jego zespół po czterech kolejkach jako jedyny pozostaje bez punktu. W środę podejmie Eintracht Frankfurt.

Podobnie jak zespół z Dortmundu, 10 punktów ma na koncie również Hannover 96, który podejmie SC Freiburg - w niedzielę zadebiutował w nim wypożyczony z Leicester City Bartosz Kapustka.