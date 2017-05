Bayern - Darmstadt. Ancelotti o walce "Lewego" o tytuł króla strzelców

Piłkarze Bayernu Monachium już przed tygodniem cieszyli się z obronienia mistrzostwa Niemiec, a teraz mogą wesprzeć Roberta Lewandowskiego w walce o armatę, jaką nagradza się najlepszego snajpera Bundesligi. Trener Carlo Ancelotti jasno dał jednak do zrozumienia, że nie o to mu chodzi.

Zdjęcie Robert Lewandowski (z lewej) i Thiago /AFP

Bayern zmierzy się dzisiaj o godz. 15.30 z ostatnim zespołem Bundesligi SV Darmstadt 1898.

Lewandowski prowadzi w klasyfikacji snajperów z 28 bramkami na koncie. O jedno trafienie mniej zaliczył gaboński napastnik BVB Pierre-Emerick Aubameyang, a trzeci w zestawieniu Francuz Anthony Modeste z FC Koeln dwukrotnie trafiał do siatki w piątkowym meczu z Werderem (4-3) i ma już 25 goli.

Po ostatnim wysokim zwycięstwie Bayernu w VfL Wolfsburg (6-0) nawet Arjen Robben zapewniał, że drużyna chce pomóc "Lewemu" w wywalczeniu nagrody dla najlepszego strzelca.

Dzień przed sobotnim meczem z Darmstadt dziennikarze zapytali o to także trenera Bayernu, a Ancelotti zdecydowanie odpowiedział, że celem na końcówkę sezonu są trzy zwycięstwa, a nie indywidualne osiągnięcia poszczególnych piłkarzy.



"Lewandowski oczywiście będzie wykonywał rzuty karne, ale on gra dla drużyny, a nie po to, żeby zdobyć armatę dla króla strzelców. Chcemy dobrze zakończyć sezon wygrywając trzy ostatnie mecze. To oczywiste, że liczy na armatę, ale koncentrujemy się na meczu" - powiedział włoski trener Bayernu.

W ostatnich dniach Robert oraz Thiago zostali tatami. "Lewemu" urodziła się córeczka Klara, a Hiszpanowi syn Gabriel. "Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy dwóch nowych ojców w drużynie. W piłce nożnej jest tak, że nowi ojcowie lubią strzelać gole" - powiedział Ancelotti.

Robert Lewandowski już dwukrotnie był królem strzelców Bundesligi. W 2014 roku zdobył ten tytuł dzięki zdobyciu 20 bramek, a przed rokiem strzelił 30.

Fani Bayernu liczą na efektowne zwycięstwo z ostatnią drużyną w tabeli, ale nie mogą zlekceważyć ekipy z Hesji. Już raczej nic jej nie uratuje przed spadkiem, ale trzy ostatnie mecze wygrała. Przestrogą dla Bawarczyków powinien być mecz z pierwszej rundy, który wygrali tylko 1-0, w dodatku po strzale Douglasa Costy z rzutu wolnego.

Trener Ancelotti powiedział, że w pomocy wystąpią młodzi zawodnicy - Joshua Kimmich i Renato Sanches. W pełni zdrowy jest już Mats Hummels. Zabraknie Kingsleya Comana, który ma problem z kostką oraz przeziębionego Javiego Martineza.

