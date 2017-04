Bayern - Borussia. Łukasz Piszczek nie zagra w hicie Bundesligi?

Już w sobotę dojdzie do szlagierowego meczu Bundesligi Bayern Monachium - Borussia Dortmund. Pod znakiem zapytania stoi występ w tym spotkaniu obrońcy BVB Łukasza Piszczka.

Piszczek doznał urazu skokowego i nie wiadomo, czy zagra na Allianz Arena. Reprezentant Polski dołączył do długiej listy kontuzjowanych.



Trener BVB Thomas Tuchel ma spory ból głowy. Od dłuższego czasu niezdolni do gry są: Marco Reus, Mario Goetze, Andre Schuerrle i Erik Durm. Jakby tego było mało, to problemy zdrowotne dotknęły również Juliana Weigla i Shinji Kagawę.



Kontuzje wyleczyli natomiast Marcel Schmelzer, Nuri Sahin i Sebastian Rode. Tę trójkę zapewne zobaczymy w pojedynku z Bayernem.



W czwartek zadrżały serca kibiców mistrza Niemiec, kiedy to trening przerwał Robert Lewandowski z powodu urazu mięśniowego w prawej nodze. Snajper Bawarczyków szybko uspokoił fanów. "Wszystko jest w porządku. Będę gotowy" - napisał kapitan "Biało-czerwonych" na Twitterze.



Po 27 kolejkach Bawarczycy pewnie prowadzą w tabeli Bundesligi z dorobkiem 65 punków. Robert Lewandowski i spółka mają aż 10 "oczek" przewagi nad drugim RB Lipsk. Borussia Dortmund zajmuje 4. miejsce (50 pkt).

