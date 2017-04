Bayern - Borussia 4-1. Carlo Ancelotti tłumaczy, dlaczego pocałował Francka Ribery'ego

Bayern Monachium rozbił zdziesiątkowaną kontuzjami Borussię Dortmund 4-1 w hicie Bundesligi. Jednym z głównych bohaterów gospodarzy był Franck Ribery. Trener Carlo Ancelotti zmienił go w 73. minucie, a następnie ucałował i wyściskał.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund 4-1

Francuz rozegrał bardzo dobry mecz i gdy Ancelotti zdjął go z boiska, miał dość zaskoczoną minę. Szybko jednak rozpromienił się, bo trener pocałował go w policzek i serdecznie uściskał. Jaki był tego powód?

- Franck wczoraj miał urodziny, a dziś wykonał kawał fantastycznej roboty, więc dałem mu małego buziaka - wyjaśnił włoski trener Bayernu.

Co na to niedawny solenizant? - To było bardzo miłe. Po prostu szczere, bardzo pozytywne - skomentował Ribery, który razem z Arjenem Robbenem i Robertem Lewandowskim otrzymał najwyższą możliwą notę za grę przeciwko Borussii.

- Nie mieliśmy żadnych szans - przyznał trener gości Thomas Tuchel.

Tuchel nie mógł wystawić do gry m.in. Łukasza Piszczka, który narzekał na kontuzję. Ostatecznie Polak usiadł na ławce rezerwowych. Oprócz niego w Borussii nie wystąpili: Andre Schuerrle, Erik Durm, Marco Reus, Japończyk Shinji Kagawa, Julian Weigl i Mario Goetze. To ogromne osłabienie BVB.

Dlatego Tuchel przyznał, że nie spodziewał się fajerwerków po swojej ekipie. Nie umniejszał jednak sukcesu rywali. - Bayern zaprezentował najwyższy poziom - ocenił.

Już początek spotkania potwierdził, że Borussii będzie bardzo ciężko o korzystny wynik. Mimo że rozpoczęła bardzo dobrze, to już w 10. minucie przegrywała 0-2. - Straciliśmy dwa gole podczas dziesięciu minut naszej najlepszej gry - podkreślił Tuchel.

- Aubameyang miał wspaniałą okazję, ale piłka została wybita z linii bramkowej - relacjonował trener Borussii.

Tuchel przyznał, że porażka na Allianz-Arenie jest gorzkim doświadczeniem, ale przyjmuje je jako okazję do tego, aby przygotować się jak najlepiej do kolejnych trudnych meczów.

