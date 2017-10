Bayer Leverkusen zremisował u siebie z Wolfsburgiem 2-2. Gola na wagę remisu zdobył dla "Wilków" Jakub Błaszczykowski, który w Bundeslidze wpisał się na listę strzelców pierwszy raz od czterech lat!

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski (L) cieszy się z gola w meczu z Bayerem Leverkusen /Sascha Steinbach /PAP/EPA

Bundesliga: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Bayer Leverkusen od początku grał bardzo ofensywnie i na prowadzenie mógł wyjść już w 21. minucie. Lars Bender był bardzo bliski strzelenia gola, ale piłkę z linii bramkowej wybił jeden z piłkarzy gości i uratował Wolfsburg od utraty bramki.

Ataki gospodarzy przyniosły efekt w 30. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłka została zgrana do Larsa Bendera, który mocnym strzałem umieścił ją w siatce.

Chociaż Bayer nie odpuszczał w ofensywie, tuż przed zejściem do szatni, goście doprowadzili do remisu. Po dośrodkowaniu w pole karne, piłkę idealnie uderzył głową Divock Origi.

Po pierwszej połowie mieliśmy remis 1-1, ale to gospodarze dużo częściej atakowali bramkę rywala. Po przerwie, to właśnie oni znowu wyszli na prowadzenie. Wendell świetnie dograł piłkę do Lucasa Alario w pole karne, a ten pewnym uderzeniem pokonał bramkarza "Wilków".



Bayer z prowadzenia nie cieszył się jednak długo. Zaledwie osiem minut później odpowiedzieli goście trafieniem Jakuba Błaszczykowskiego. Polak dostał bardzo dobre podanie przed "szesnastkę", zwiódł jednego z obrońców i posłał futbolówkę do siatki gospodarzy. Dla pomocnika było to pierwsze trafienie w Bundeslidze od czterech lat. Ostatni raz Błaszczykowski strzelił gola 26 października 2013 roku w meczu Borussii Dortmund z Schalke (3-1).



Błaszczykowski rozpoczął mecz z Bayerem od pierwszych minut. Został ściągnięty z boiska zaledwie dwie minuty po zdobyciu bramki.



Wolfsburg nie jest w stanie wygrać meczu od 26 sierpnia. "Wilki" zajmują 14. miejsce w lidze. Bayer Leverkusen jest 13.



Bayer Leverkusen - Wolfsburg 2-2 (1-1)

Bramki: 1-0 L. Bender (49.), 1-1 Origi (44.), 2-1 Alario (61.), 2-2 Błaszczykowski (69.)



