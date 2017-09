Augsburg - Borussia Dortmund 1-2, dobry występ Piszczka

W 7. kolejce Bundesligi Borussia Dortmund wygrywa na wyjeździe z FC Augsburg 2-1. W składzie gości całe spotkanie rozegrał reprezentant Polski Łukasz Piszczek, który nawet wypracował rzut karny, ale zmarnował go Aubameyang. BVB jest liderem niemieckiej ekstraklasy.

Zdjęcie Shinji Kagawa po strzeleniu pięknego gola Augsburgowi. /PAP/EPA

Borussia przerwała passę Augsburga, który przed jej przyjazdem w sześciu meczach z rzędu u siebie nie doznał goryczy porażki.

Już w 4. min Andrij Jarmołenko przyjął piłkę stojąc tyłem do bramki i nie robił sobie z tego nic, tylko uderzeniem piętą zdobył gola na 0-1.

W 11. min gospodarze wyrównali, po strzale Francisco Caiuby'ego, ale nie cieszyli się długo remisem.



Dwanaście minut później obrońcy gospodarzy sprezentowali piłkę rywalom i to we własnym polu karnym, Pierre-Emerick Aubameyang wycofał do Jarmolenki, a ten od razu oddał do Shinjiego Kagawy, który pięknym, technicznym lobem z 15 m ulokował piłkę pod poprzeczką! Gol-marzenie!

Po przerwie mecz się nieco wyrównał i Augsburg wypracował sobie kilka pozycji strzeleckich, ale to BVB była bliższa wyjścia na prowadzenie 3-1. Łukasz Piszczek wywalczył rzut karny w 79. min. Polak wbiegał w pole karne gospodarzy przy stałym fragmencie gry, gdy chwytem za koszulkę powalił go Ja-Cheol Koo. Problem w tym, że Aubameyang zmarnował "jedenastkę" - Marwin Hitz obronił jego uderzenie.



Zmarnowany karny mógł się zemścić na BVB, ale Alfred Finnbogason nie trafił na bramkę z pięciu metrów.



Zobacz szczegóły z meczu!



7. kolejka Bundesligi:



FC Augsburg - Borussia Dortmund 1-2 (1-2)



Bramki:

0-1 Andrij Jarmołenko (4.),



1-1 Caiuby (11.),



1-2 Kagawa (23.).

