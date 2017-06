Artur Płatek, skaut Borussii Dortmund, odmówił Manchesterowi United

Były trener m.in. Jagiellonii Białystok Artur Płatek obecnie pełni obowiązki skauta w Borussii Dortmund, odpowiadając - jako jeden z wielu - za poszukiwanie piłkarskich talentów. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" zdradził, że nawet nie rozważył propozycji zasilenia działu skautingu w Manchesterze United.

Zdjęcie Artur Płatek /fot. Michał Klag /East News

Na łamach "PS" Płatek dokładnie opowiedział, co nim kierowało, gdy jeden z najsłynniejszych klubów świata złożył mu propozycję. Perspektywa pracy na Old Trafford dla wielu byłaby spełnieniem marzeń i propozycją, z gatunku tych, nie do odrzucenia.

Okazuje się, że kluczowy wpływ na decyzję Płatka miał ówczesny trener Borussii Dortmund, Juergen Klopp, aktualnie szkoleniowiec Liverpoolu, który namówił Polaka na skauting. Właśnie z uwagi na lojalność i wdzięczność Płatek postanowił sobie, że pozostanie wierny klubowi z Signal Iduna Park.

"Klopp i ludzie z Borussii podali rękę w trudnym dla mnie czasie. To były sprawy osobiste, lecz miały wpływ na moje życie zawodowe" - odsłonił kulisy decyzji Płatek w rozmowie z dziennikarzem "PS".

Jednak po kilkunastu miesiącach mógł stanąć w obliczu dylematu, ale nie miał wątpliwości, co począć. "Dlatego, gdy po półtora roku mojej pracy w BVB nadeszła oferta z Manchesteru United, powiedziałem: ‘Nie, dziękuję’" - dodał skaut.

Stemplem pod decyzją Płatka było przedłużenie kontraktu z Borussią, który obowiązuje do 2020 roku.