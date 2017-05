Arkadiusz Milik trafi do Borussii Dortmund?

Niemiecki "Sport Bild" wskazuje Arkadiusza Milika, jako potencjalnego następcę Pierre-Emericka Aubameyanga w Borussii Dortmund. Walczący o koronę króla strzelców Bundesligi napastnik już teraz jest łączony z kilkoma innymi klubami i najprawdopodobniej latem opuści drużynę z Westfalii.

Niemcy nie mają wątpliwości, że Aubameyang będzie chciał latem opuścić Borussię, a klub już przygotowuje się do jego odejścia. Wicemistrz Niemiec ma żądać za swojego napastnika kwoty około 70 mln euro, a wśród potencjalnych nowych pracodawców Gabończyka nie brak drużyn dysponujących takimi finansami.

Nieoficjalnie mówi się, że walczący z Robertem Lewandowskim o koronę króla strzelców snajper jest już dogadany z Paris Saint-Germain. Zainteresowany Gabończykiem miałby być także Manchester United, który musi liczyć się z możliwą utratą Zlatana Ibrahimovicia.

"Sport Bild" uważa, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Aubameyanga jest właśnie Arkadiusz Milik. Jest to o tyle prawdopodobne, że niemiecki klub ma bardzo dobre wspomnienia związane z Polakami występującymi w ich barwach.



To w tym klubie światowy poziom osiągnął Robert Lewandowski, a w zdobycie sensacyjnych tytułów mistrza Niemiec w 2011 i 2012 roku duży wkład mieli Łukasz Piszczek oraz Kuba Błaszczykowski. Kilka lat wcześniej snajperem BVB był inny Polak, Ebi Smolarek.

Mocnym argumentem przemawiającym za transferem jest także fakt, iż po kontuzji Milik nie umie powrócić do wyjściowego składu SSC Napoli. W czasie jego nieobecności znakomitą formę osiągneli Dries Mertens oraz Lorenzo Insigne i Polak musi zadowolić się jedynie rolą zmiennika, która niewątpliwie nie odpowiada ambitnemu zawodnikowi.



Borussia już raz próbowała zastąpić napastnika graczem sprowadzonym z Serie A. Miało to miejsce w 2014 roku, kiedy z drużyny odchodził Lewandowski, a jego miejsce miał zająć Circo Immobile. Włoch nie podołał jednak wyzwaniu i bez żalu został sprzedany do Sevilla FC.

Milik grał już w Bundeslidze w latach 2013-14, kiedy to zaliczył 24 ligowe spotkania w barwach Bayeru Leverkusen oraz FC Augsburg.



Kontrkandydatami 23-letniego gracza w walce o transfer do BVB mieliby być Sandro Ramirez z FC Malaga oraz Kasper Dolberg z Ajaksu Amsterdam.



