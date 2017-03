Anthony Modeste nie chce do Chin, wybierze Anglię?

1.FC Koeln, klub Bundesligi, przyznał, że odrzucił 50-milionową ofertę z Chin za napastnika Anthony'ego Modeste'a, ale zdradził, że nie wyklucza transferu Francuza do Premier League.

Zdjęcie Anthony Modeste w efektownej przewrotce /AFP

28-letni snajper strzelił 22 z 37 goli zespołu w tym sezonie Bundesligi. Jego kontrakt w Kolonii jest ważny aż do 2021 roku.

"Jesteśmy zadowoleni, że odrzuciliśmy ofertę z Chin" - powiedział Toni Schumacher, wiceprezes 1.FC Koeln.

"Najpierw opiewała ona na 40 milionów euro, potem 50 milionów, ale sam piłkarz nie zostawił żadnych wątpliwości, że chce zostać w naszym klubie" - dodał.

Przedstawiciel Kolonii nie zdradził, jaki chiński zespół chciał pozyskać Modeste'a, lecz według doniesień medialnych to był Tianjin Quanjian.

Były bramkarz reprezentacji Niemiec nie wyklucza jednak transferu Francuza do innej ligi.

"On ma dopiero 28 lat i dla niego byłoby za wcześnie, aby przenieść się do Chin. Wyobrażam sobie jednak jego transfer do Anglii i zrobienie tam furory" - stwierdził Schumacher.

Modeste walczy w tym sezonie o koronę króla strzelców Bundesligi. Jego dorobek jest tylko o bramkę gorszy od lidera - Pierre'a-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund. 21 trafień na koncie ma trzeci w tej klasyfikacji Robert Lewandowski z Bayernu Monachium.