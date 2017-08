​Andrij Jarmołenko został piłkarzem Borussii Dortmund

Borussii Dortmund ogłosiła, że pozyskała ukraińskiego napastnika Andrija Jarmołenkę z Dymana Kijów.

Zdjęcie ​Andrij Jarmołenko /AFP

27-letni reprezentant Ukrainy podpisał kontrakt do końca czerwca 2021 roku. Jak twierdzi bild.de, Borussia wydała na niego 25 mln euro za 148, które zarobiła na sprzedaży Barcelonie Ousmane Dembele.

"Jarmołenko jest piłkarzem, którego obserwowaliśmy od dawna. Prezentuje najwyższą jakość zarówno na poziomie reprezentacyjnym, jak i klubowym" - powiedział Michael Zorc, dyrektor sportowy Borussii.



Jarmołenko strzelił 29 goli w 69 meczach reprezentacji naszych wschodnich sąsiadów, a dla Dynama zdobył 137 bramek w 339 występach.

Rosły piłkarz (189 cm) jest szybki i trudny do powstrzymania.



Trzykrotnie był wybierany piłkarzem roku na Ukrainie.

W Borussii otrzymał koszulkę z "dziewiątką", z którą do 2014 roku grał Robert Lewandowski, a ostatnio nosił ją Emre Mor.



"Jestem bardzo wdzięczny Dynamie Kijów, że dał mi możliwość spełnienia marzenia o transferze do wielkiego europejskiego klubu. Będę ciężko pracował na każdym treningu, aby pomóc Borussii osiągnąć cele" - powiedział Jarmołenko, którego cytuje strona internetowa BVB.

Były piłkarz niemieckich klubów Andrij Woronin porównał Jarmołenkę do Arjena Robbena. "Przypomina mi go trochę. Także gra na prawym skrzydle i często ścina do lewej strony. Jego mocną bronią jest lewa noga" - skomentował Woronin i dodał, że 25 mln euro za piłkarza tej klasy nie jest wygórowaną kwotą.

"Mogę tylko pogratulować Borussii" - dodał.

