Alexis Sanchez na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium chce pozyskać Alexisa Sancheza z Arsenalu Londyn. Chilijski napastnik ma pomóc Bawarczykom w skutecznej walce z Realem Madryt i Barceloną o dominację w Europie.

Zdjęcie Alexis Sanchez /AFP

Wygląda na to, że czas Alexisa Sancheza na Emirates Stadium dobiega końca. Wprawdzie kontrakt 28-letniego napastnika Arsenalem wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale rozmowy o jego przedłużeniu zostały zawieszone. Negocjacje mają zostać wznowione w lecie. Według hiszpańskiego "Sportu", Arsenal nie zamierza trzymać Sancheza na siłę. Jeśli zawodnik nie złoży podpisu pod nowa umową, to zapewne zostanie sprzedany. Chętnych na zatrudnienie Chilijczyka nie brakuje, a na czele kolejki jest Bayern Monachium.



Trener Carlo Ancelotti poluje na utalentowanych zawodników, żeby utrzymać dominację w Niemczech. Rozgląda się również za nowymi piłkarzami, którzy pomogą w rywalizacji w Lidze Mistrzów. I właśnie dlatego w orbicie zainteresowań Bawarczyków znalazł się Sanchez.



Gdyby jednak nie udało się go pozyskać, to alternatywą jest James Rodriguez z Realu Madryt.

