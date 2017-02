18 niemieckich miast zgłosiło chęć organizacji meczów ME 2024

Na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie odbędą się piłkarskie mistrzostwa Europy 2024, ale już teraz 18 niemieckich miast zgłosiło do krajowej federacji gotowość do organizacji meczów tej imprezy. Do 15 września związek wybierze 10 lokalizacji, które przedstawi UEFA.

Zdjęcie Dortmund to jedno z miast, które chce organizować ME 2024 /Leon Kuegeler /Getty Images

Chęć zostania gospodarzem Euro 2024 zgłosiła także Turcja.

Oprócz miast z wielkimi piłkarskimi tradycjami, jak Berlin, Monachium, Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen czy Frankfurt znalazły się także Karlsruhe, Drezno i Fryburg.

- To tylko pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się nasz pomysł ubiegania się o organizację Euro 2024. Widać także, jak znakomitą infrastrukturą dysponujemy - powiedział szef niemieckiego związku (DFB) Reinhard Grindel.

Decyzja, kto zorganizuje ME 2024 UEFA podejmie dopiero w 2018 roku. Z kolei 17 marca mają zostać ogłoszone dokładne warunki, jakie gospodarz musi spełnić. Już teraz jednak wiadomo, że każdy stadion powinien pomieścić przynajmniej 30 tys. widzów.