16-letni Alex Timossi Andersson podpisał kontrakt z Bayernem Monachium

Bayern Monachium podpisał umowę z 16-letnim Aleksem Timossim Anderssonem. Piłkarz dołączy do Bawarczyków ze szwedzkiej drużyny Helsingborg IF.

Zdjęcie Dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić nie krył zadowolenia z podpisania umowy z 16-latkiem /AFP

Utalentowany nastolatek do Bayernu ma przenieść się w lipcu 2019 roku. Do tego czasu ma kontynuować swój rozwój w Szwecji, żeby następnie od razu dołączyć do pierwszej drużyny Bawarczyków.

- To bardzo utalentowany piłkarz. Jesteśmy przekonani, że odnajdzie się w Bayernie - powiedział cytowany na głównej stronie niemieckiego klubu dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

Andersson w tym sezonie zagrał w 16 meczach drugiej ligi w Szwecji i strzelił dwa gole. W pierwszym składzie Helsinborg IF jest od stycznia 2017 roku. Reprezentował także młodzieżowe reprezentacje Szwecji - U15 oraz U16.