Joshua pokonał Takama. "Cały czas się wyślizgiwał". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Anthony Joshua pokonał Carlosa Takama przez techniczny nokaut i obronił pasy IBF, WBA i IBO w wadze ciężkiej. Brytyjczyk w swej 20 walce po raz 20 wygrał przed czasem, ale choć jego przewaga nie podlegała dyskusji, decyzja sędziego o przerwaniu pojedynku wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Kameruńczyk nie wyglądał na niezdolnego do kontynuowania walki, zamroczonego ani bliskiego ciężkiego nokautu. - Wiedziałem, że będzie trudniej niż z kimś, o kim wiem, że mogę go łatwo pokonać, wyprowadzać pewne ciosy. On cały czas się wyślizgiwał i sprawił, że było mi trudno - powiedział po walce Joshua. Dostawca: x-news