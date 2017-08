Tony Bellew: Przejechałbym się po nim jak pociąg. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Brytyjski pięściarz Tony Bellew nadal czeka na potwierdzenie, z kim stoczy kolejny pojedynek na zawodowych ringach. W gronie potencjalnych rywali boksera z Liverpoolu jest niepokonany Andre Ward. Nie wiadomo jednak, w której kategorii wagowej miałaby odbyć się ta walka. - To naprawdę silny, znakomity pięściarz, jeden z najlepszych bez podziału na kategorie wagowe. Wierzę jednak, że byłbym od niego mocniejszy. Słuchajcie, jestem wielkim cruiserem. Przejechałbym się po nim jak pociąg. Nie byłby w stanie mnie powstrzymać. Rozbiłbym go, zniechęcił do boksu - powiedział Bellew. Źródło: Press Association/x-news