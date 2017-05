Floyd Mayweather: Rekordy są po to, żeby je poprawiać. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Nie zostałem promotorem, aby czerpać korzyści ze swoich bokserów. Zrobiłem to, aby pomóc im osiągnąć w tym sporcie to, co sobie założyli - powiedział Floyd Mayweather Jr, jeden z najlepszych bokserów w historii. 40-latek przebywa w Londynie, gdzie zawodnik z jego grupy, Gervonta Davis, zmierzy się w sobotę z Liamem Walshem. - Jestem tu po to, żeby motywować go do tego, aby pewnego dnia mnie prześcignął, pobił każdy z rekordów. Taki jest mój cel. Nie mówię tylko o Davisie, ale o każdym z bokserów z naszej grupy. Chcę, żeby zostali gwiazdami pay per-view. Rekordy są po, żeby je poprawiać - dodał. Źródło: Press Association/x-news