Skrzecz: Za taki hajs, to ja wyskoczyłbym teraz nawet do Joshuy. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Conor McGregor, gwiazdor MMA, poinformował, że podpisał kontrakt na walkę bokserską z Floydem Mayweatherem, niepokonanym na zawodowych ringach bokserem. Pojedynek, który zostanie prawdopodobnie najbardziej kasową walką wszech czasów, ma się odbyć jesienią bieżącego roku w Las Vegas. - Widziałem sparingi Conora i to, co on wyprawia w ringu, jest śmieszne, ale Boże kochany, za taki hajs to ja bym teraz wyskoczył nawet do Joshuy - powiedział w rozmowie z x-news Paweł Skrzecz, były bokser, wicemistrz olimpijski z Moskwy/Agencja TVN/x-news