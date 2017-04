Joshua zdradził, co mówił Kliczce po nokdaunie. Wideo

Anthony Joshua nadal niepokonany na zawodowych ringach. Brytyjczyk wygrał przez techniczny nokaut w 11. rundzie sobotnią (29 kwietnia) walkę z Władimirem Kliczką, unifikując tytuły federacji WBA i IBF wagi ciężkiej. Niewiele jednak brakowało, a starcie skończyłoby się triumfem Ukraińca. Kliczko posłał bowiem Joshuę na deski w 6. rundzie, ale nie potrafił pójść po tym nokdaunie za ciosem. Brytyjski pięściarz zdradził, co wygadywał do rywala po tym, gdy podniósł się z ringu. - Mówiłem Kliczce: zostały trzy rundy, a ty znalazłeś się w złym miejscu! Wiedziałem, że mogę do dopaść - powiedział Joshua/Press Association/x-news