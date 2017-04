"Myślałem, że już się nie podniesie". Wideo

Anthony Joshua nadal niepokonany na zawodowych ringach. Brytyjczyk wygrał przez techniczny nokaut w 11. rundzie sobotnią (29 kwietnia) walkę z Władimirem Kliczką, unifikując tytuły federacji WBA i IBF wagi ciężkiej. Niewiele jednak brakowało, a starcie skończyłoby się triumfem Ukraińca. Kliczko posłał bowiem Joshuę na deski w 6. rundzie, ale nie potrafił pójść po tym nokdaunie za ciosem. Weteran zawodowych ringów przyznał, że mogła go zgubić zbytnia pewność siebie. - Myślałem, że już się nie podniesie. Ale zrobił to. Szacunek. Cóż, od tego momentu wydawało mi się, że brakuje mu już paliwa, że nie jest skoncentrowany. Przetrwał jednak do końca rundy, potem kolejne... Myślę, że mogłem zrobić więcej, by go wykończyć zaraz po tym nokdaunie. Tyle że nabrałem przekonania, że to będzie moja noc, że będę miał na to jeszcze mnóstwo czasu - skomentował Ukrainiec/Press Association/x-news