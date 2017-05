"Zrobimy wszystko, aby doszło do walki Joshua - Wilder"

Prezydent WBC Mauricio Sulaiman zapowiedział, że jego federacja będzie dążyć do walki unifikacyjnej w kategorii ciężkiej pomiędzy Deontayem Wilderem (38-0, 37 KO) a Anthonym Joshuą (19-0, 19 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

- Joshua udowodnił swoją wartość, kiedy znokautował Władimira Kliczkę. Jestem z niego dumny, to bardzo sympatyczny człowiek. Jest wzorem do naśladowania. Właśnie takich ludzi boks potrzebuje, zarówno w ringu, jak i poza nim. Jestem pewien, że pewnego dnia będzie on mistrzem WBC - oświadczył Meksykanin.

27-letni Anglik posiadał w przeszłości tytuł WBC International i był wysoko notowany w zestawieniu tej organizacji. Skorzystał jednak z okazji, gdy pojawiła się szansa boksowania o pas innej federacji - IBF. Dzisiaj nadal jest jej mistrzem, a od ubiegłej soboty na koncie ma także tytuły WBA Super i mniej znaczący IBO.

Wilder był przed tygodniem na stadionie Wembley w Londynie, gdzie AJ zastopował Kliczkę w jedenastej rundzie, i stwierdził potem, że chce się zmierzyć z Brytyjczykiem.

- To byłaby wspaniała walka. Wilder jest wielkim mistrzem i lubi często boksować. Będziemy wspierać ten pojedynek - powiedział Sulaiman.

Jednocześnie przypomniał, że Amerykanin powinien się wkrótce zmierzyć z Bermane'em Stiverne'em (25-2-1, 21 KO), obowiązkowym pretendentem WBC.

- Przed Deontayem pojedynek w obowiązkowej obronie, nie wiem natomiast, jaki jest status Joshuy. Jestem jednak pewien, że kiedyś się zmierzą. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby do tego doszło - stwierdził.

Joshua także ma już wyznaczonych obowiązkowych pretendentów - z ramienia WBA jest to Kubańczyk Luis Ortiz (27-0, 23 KO), IBF zaś Bułgar Kubrat Pulew (25-1, 13 KO). Pierwszeństwo do starcia z AJ-em ma jednak Kliczko, któremu gwarantuje to kontrakt podpisany przed ubiegłotygodniową potyczką.