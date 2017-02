Zimnoch pokonał Mollo. "Może na razie powalczyć o jakieś paski od spodni"

Krzysztof Zimnoch wygrał w sobotę w Szczecinie z Mikiem Mollo, rewanżując się Amerykaninowi za porażkę sprzed roku.

Zdjęcie Krzysztof Zimnoch (z prawej) podczas walki z Mikiem Mollo /Fot. Marcin Bielecki /PAP

Andrzej Kostyra, dziennikarz "Super Expressu" i komentator boksu, nie uważa jednak, by to zwycięstwo otworzyło przed Polakiem drogę do walk o najważniejsze tytuły.



"Na razie może powalczyć o jakieś "paski od spodni", bo to jest pierwszy znany przeciwnik, z którym wygrał, ale nie oszukujmy się, to też nie jest światowa ekstraklasa. Być może w kwietniu na gali w Legionowie dostanie lżejszego przeciwnika, a potem prawdopodobnie, nie można tego wykluczyć, na gali Polsat Boxing Night zmierzyłby się ze Szpilką i ta walka na pewno wzbudziłaby duże zainteresowanie" - powiedział Kostyra.

