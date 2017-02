W Kolonii odbyła się konferencja prasowa przed walką o mistrzostwo świata federacji IBF pomiędzy Władimirem Kliczką a Anthonym Joshuą. Pojedynek jest zaplanowany na 29 kwietnia na londyńskim Wembley.

Zdjęcie Anthony Joshua i Władimir Kliczko /PAP/EPA

"Mam bardzo ważny cel do zrealizowania. Chcę po walce opuścić ring jako zwycięzca. Anthony Joshua jest młodym, silnym i ambitnym pięściarzem. Ma na koncie mistrzostwo olimpijskie i będzie bronił tytułu mistrza świata. Na tę chwilę to najlepszy zawodnik, z jakim mogę się zmierzyć" - powiedział Kliczko.



"Będę przygotowany na Władimira Kliczkę w najlepszym wydaniu, jak również na takiego z przegranej walki z Furym. Będę gotowy również na sytuację, w której mój rywal nie wejdzie do ringu. W jego sytuacji wielką zaletą jest doświadczenie. Niekorzystnie przemawia za nim fakt, że boks jest raczej sportem dla młodych. Jednak kiedy przyjdzie nam się zmierzyć w ringu, to wszystkie te rzeczy przestaną mieć znaczenie. Liczyć się będzie to, jakie zadanie mam do wykonania, a jest nim zwycięstwo" - stwierdził Joshua.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Władimir Kliczko i Anthony Joshua spojrzeli sobie w oczy. Wideo

Reklama