Witalij Kliczko: To jest największy mankament Władimira

Witalij Kliczko ma nadzieję, że jego brat nie popełni w walce z Anthonym Joshuą (18-0, 18 KO) tego samego błędu, który popełnił przy okazji przegranej potyczki z Tysonem Furym.

- Jak Władimir jest skupiony, to nikt nie może go pokonać. Jego największy mankament jest taki, że nie zawsze jest skoncentrowany w stu procentach. Tak było w ostatniej walce z Furym. Władimir ma świetną technikę, wspaniałą kondycję, znakomity cios. Ale jeśli nie jest skupiony, to pojawiają się problemy - mówi starszy z ukraińskich braci.

Poproszony o ocenę Joshuy, z którym Władimir Kliczko (64-4, 53 KO) będzie walczył 29 kwietnia w Londynie, mer Kijowa odparł: - Młody, silny, głodny sukcesu. To bardzo dobry atleta. Ale teraz musi udowodnić swoje umiejętności w walce z moim bratem.

45-latek nie chciał podzielić się wskazówkami, jakie ma dla brata przed hitowym pojedynkiem. - To ściśle tajne - podkreślił.

W stawce pojedynku Joshua-Kliczko znajdą się pasy IBF, WBA Super oraz IBO w kategorii ciężkiej. Pojedynek na stadionie Wembley obejrzy 90 tysięcy kibiców.